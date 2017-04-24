مستندات| مجازاة إداريين سابقين بتهمة الفساد في بورسعيد

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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن صدور قرارات ضد فساد إدارة التنظيم والإدارة الهندسية بحي الشرق، خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

أشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه تم مجازاة "السيد ع"، مدير إدارة التنظيم بحي الشرق سابقًا، بخصم شهر من راتبه لقيامه خلال عام 2013 بعمل شهادة صلاحية الموقع الصادرة للمواطن "س. ص"، ببيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع، عن طريق إثبات الأرض الصادر لها شهادة صلاحية كأرض فضاء بالمخالفة للحقيقة، حيث إنه يوجد بها مبني، وكذلك عدم تحديد عرض الشوارع.

وأضاف البيان: "كما تم مجازاة "إيمان م، مديرة الإدارة الهندسية السابقة، بخصم شهر من راتبها على نفس الواقعة، حيث قامت باعتماد شهاد الصلاحية دون تضمينة تحديد عرض الشوارع، كما تم معاقبة "السيد ع"، مدير إدارة التنظيم بحي الشرق سابقًا، بالإحالة للمعاش وذلك في قضية النيابة الإدارية رقم 154 لسنة 2015 بورسعيد أول، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة التأديبية".





