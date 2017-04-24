سكان الزمالك والمعادي: لا لتقنين أوضاع المقاهي المخالفة

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أثارت تصريحات الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن مطالبته للمحافظين بتقديم مقترحات تعديلات تشريعية لتقنين أوضاع المقاهي والمطاعم المخالفة، غضب سكان أحياء المعادي والزمالك ومصر الجديدة.

وقال وليد أبو علي، مؤسس حملة "يا نقاطعهم يا نزيلهم"، ضد الكافيهات المخالفة، إن سكان الأحياء الثلاث يؤكدون تمسكهم بحقوقهم التي يكفلها الدستور في المادة 46 والتي تنص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

وأضاف "المادة رقم 78 والتي تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية".

وقالت أسماء الحلوجي، عضو جمعية محبي الأشجار، وإحدى سكان حي المعادي، إن هناك حكما من المحكمة الإدارية العليا بحظر وبطلان تغيير تراخيص الوحدات السكنية والتجارية إلى إدارية حتى لو وافقت المحافظة أو الحي لمخالفة ذلك لقانون البناء.

وأشارت إلى أن هناك قرارا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم جواز تغيير استخدام جزء من المبنى أو أي من وحداته في غير الغرض المرخص له.

وشددت الحملة، على رفضها الكامل لأي تشريع أو قرار وزاري أو كل ما من شأنه أن يلتف حول مواد الدستور والقوانين تحت مسمى التقنين أو توفيق الأوضاع، معلنة تمسكها بحقوق المواطنين الدستورية وكذا الحقوق المكتسبة من القوانين.

وطالب أعضاء الحملة، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وكافة أعضاء المجلس، بعدم إصدار أي تشريعات تقوم على فكرة التقنين حتى لو كان بناء على مشروع قانون مقترح مقدم من الحكومة.