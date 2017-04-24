صور| مساعد وزير الداخلية يتفقد كنائس أبو المطامير

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تفقد اللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اليوم الإثنين، الحالة الأمنية بمركز شرطة أبو المطامير، وكنائس المركز.

توجه أبو زيد إلى قسم شرطة أبو المطامير وكنيسة السيدة العذراء، في جولة مفاجئة، للوقوف على مدى الاستعداد الأمني ومدى جاهزية القوات، كما زار الكنائس الهامة بدائرة المركز لمراجعة خطة التأمين.

واستقبل مساعد وزير الداخلية، العميد عصام الطنيخي، مأمور المركز، المقدم محمد الطنيخي، مفتش المباحث، الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد مجدي، محمد ترابيس ومحمد عزوز، معاوني المباحث.











