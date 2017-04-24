أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| مساعد وزير الداخلية يتفقد كنائس أبو المطامير

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تفقد اللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اليوم الإثنين، الحالة الأمنية بمركز شرطة أبو المطامير، وكنائس المركز.

توجه أبو زيد إلى قسم شرطة أبو المطامير وكنيسة السيدة العذراء، في جولة مفاجئة، للوقوف على مدى الاستعداد الأمني ومدى جاهزية القوات، كما زار الكنائس الهامة بدائرة المركز لمراجعة خطة التأمين.

واستقبل مساعد وزير الداخلية، العميد عصام الطنيخي، مأمور المركز، المقدم محمد الطنيخي، مفتش المباحث، الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد مجدي، محمد ترابيس ومحمد عزوز، معاوني المباحث.

9a42ef0cfa.jpg
124cc74742.jpg
d15721dd99.jpg
260a60eb35.jpg
a47f4b8b02.jpg
ef65deb15a.jpg

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا