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مقتل إرهابيين وضبط 5 من المشتبه بهم في وسط سيناء

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مقتل إرهابيين وضبط 5 من المشتبه بهم في وسط سيناء مقتل إرهابيين وضبط 5 من المشتبه بهم في وسط سيناء

التحرير

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أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، توجيه قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، ضرباتها جديدة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، حيث أسفرت أعمال المداهمات عن القضاء على تكفيريين وضبط 5 من المشتبه بهم.

وأضاف المتحدث العسكرى، في بيانه اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف وتدمير 15 عشة ووكرا للعناصر التكفيرية، وحرق وتدمير 18 مزرعة من النباتات المخدرة، فضلاً عن ضبط طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع، بالإضافة إلى ضبط 3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وتابع :"كما تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على 10 كراتين تحتوى على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية".

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التحرير

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