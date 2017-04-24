كرم جبر: حل أزمة مرتبات مؤسسة الأهرام.. وصرف الرواتب في موعدها

كتبت- عايدة رضوان:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أزمة مؤسسة الأهرام تتمثل في 30 مليون جنيه، مؤكدًا أن المبلغ موجود حاليا في خزينة الأهرام، وسوف يتم صرف كافة المرتبات في موعدها.

وفيما يخص صرف البدلات، قال جبر، إنه تم الاتفاق على الاستمرار في الوضع القائم، مؤكدا أنه تم اعتماد البدلات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عقب انتهاء الاجتماع الرسمي الثاني للهيئة، والمنعقد بمقر المجلس الأعلى للضحافة والإعلام.

وتتشكل الهيئة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وعضوية كل من:"عادل عبدالرحيم - نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبدالفتاح، ومحمد عبدالهادي علام، وشارل فؤاد، وعصام الدين فرج، ومحمود علم الدين، وضياء رشوان، ومحمد الهواري، وعبدالله حسن عبدالفتاح، ومجدي مصطفى حسن، وعلاء ثابت".​