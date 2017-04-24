سبورتنج: الفوز على الأهلي له احتفال خاص .. ولنا أفضلية بالدورة المجمعة

التحرير

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قال أحمد منير، كابتن نادي سبورتنج، إن التتويج الخامس على التوالي بكأس مصر في كرة السلة، إنجاز يحسب للجيل الحالي من اللاعبين.

وأضاف صاحب الـ38 عامًا، في تصريحات لـ"التحرير"، أن صعوبة الفوز بالكأس هذا الموسم يرجع إلى اللعب أمام أقوى فرق بالدوري مثل الجزيرة ثم الزمالك ثم الأهلي في أربعة أيام، ما أرهقهم للغاية، مؤكدًا أن الفوز على الأهلى بطل إفريقيا له احتفال خاص.

وعن دوري السوبر الذي ستبدأ دورته المجمعة في 29 من الشهر الحالي بالإسكندرية، أكد "منير" أن فرص الجميع متساوية فى ظل اقتراب مستويات معظم الفرق، فلا يستطيع أحد أن يتوقع فوز فريق على الآخر، منوهًا بأن دخول "سبورتنج" الدورة المجمعة بـ3 نقاط مع "الجزيرة" يعطي له الأفضلية، بينما يدخل الأهلي والزمالك الدورة بنقطتين، والاتحاد وسموحة بنقطة واحدة.