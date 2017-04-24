أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سبورتنج: الفوز على الأهلي له احتفال خاص .. ولنا أفضلية بالدورة المجمعة

Google+ Print
سبورتنج: الفوز على الأهلي له احتفال خاص .. ولنا أفضلية بالدورة المجمعة سبورتنج: الفوز على الأهلي له احتفال خاص .. ولنا أفضلية بالدورة المجمعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد منير، كابتن نادي سبورتنج، إن التتويج الخامس على التوالي بكأس في كرة السلة، إنجاز يحسب للجيل الحالي من اللاعبين.

وأضاف صاحب الـ38 عامًا، في تصريحات لـ"التحرير"، أن صعوبة الفوز بالكأس هذا الموسم يرجع إلى اللعب أمام أقوى فرق بالدوري مثل الجزيرة ثم ثم الأهلي في أربعة أيام، ما أرهقهم للغاية، مؤكدًا أن الفوز على الأهلى بطل إفريقيا له احتفال خاص.

وعن دوري السوبر الذي ستبدأ دورته المجمعة في 29 من الشهر الحالي بالإسكندرية، أكد "منير" أن فرص الجميع متساوية فى ظل اقتراب مستويات معظم الفرق، فلا يستطيع أحد أن يتوقع فوز فريق على الآخر، منوهًا بأن دخول "سبورتنج" الدورة المجمعة بـ3 نقاط مع "الجزيرة" يعطي له الأفضلية، بينما يدخل الأهلي والزمالك الدورة بنقطتين، والاتحاد وسموحة بنقطة واحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر