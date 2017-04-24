حسام حسن يعلن تشكيل المصري لمواجهة الزمالك

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أعلن حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة نادي الزمالك، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم سمير عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيلة كالآتي:-

حراسة المرمى:- أحمد عبدالفتاح.

خط الدفاع:- أحمد منصور - إسلام صلاح - فوزي - محمد حمدي.

خط الوسط:- فريد شوقي - بيكا - كابوريا - جمعة - محمد الشامي.

خط الهجوم:- أحمد جمعة.

ويحتل المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث برصيد 43 نقطة جمعهم من (23 مباراة، فاز 14 وتعادل مباراة وخسر 8، مسجلآ 39 هدفًا فيما تلقت شباكه 27 هدفًا).

من جانبه يأتي الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، المركز الرابع برصيد 43 نقطة، جمعهم من (24 مباراة، فاز 13 وتعادل 4 وخسر 7، مسجلآ 28 هدفًا فيما تلقت شباكه 16 هدفًا)، بفارق الأهداف عن المصري.