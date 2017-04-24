باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام المصري

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أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة نادي المصري البورسعيدي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم سمير عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيلة كالآتي:-

حراسة المرمى:- الشناوي.

خط الدفاع:- حسني فتحي - علي جبر - الونش - فتوح.

خط الوسط:- طارق حامد - معروف يوسف - محمد ابراهيم - أيمن حفني - شيكابالا.

خط الهجوم:- باسم مرسي.

ويحتل المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث برصيد 43 نقطة جمعهم من (23 مباراة، فاز 14 وتعادل مباراة وخسر 8، مسجلآ 39 هدفًا فيما تلقت شباكه 27 هدفًا).

من جانبه يأتي الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، المركز الرابع برصيد 43 نقطة، جمعهم من (24 مباراة، فاز 13 وتعادل 4 وخسر 7، مسجلآ 28 هدفًا فيما تلقت شباكه 16 هدفًا).