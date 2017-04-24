محافظ سوهاج: فرص عمل "مشروعك" تخطت المستهدف في العامين الأولين

سوهاج – عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في بيان له، اليوم الاثنين، عن حجم إنجازات المشروع القومي بالتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، خلال العامين الأول والثاني من المبادرة، والمستهدف تنفيذه في العام القادم "الثالث"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتي أولاً بأول لتلافي السلبيات.

وأوضح "عبد المنعم"، أن عدد المشروعات المنفذة وفرص العمل المباشرة تخطت المعدل المستهدف من خلال التقرير السنوي، الذي أعدته إدارة "مشروعك" بديوان عام المحافظة، إذ كان المستهدف تنفيذه في العام الثاني 3500، في الوقت الذي وصل إلى 3546 على أرض الواقع، وكان عدد فرص العمل المباشرة المستهدفة في العام الثاني 5000 فرصة عمل، و وصلت إلى 5784 على أرض الواقع.

وأضاف أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المبادرة بالمحافظة 5913 مشروعًا بقيمة 261,515,826 مليون جنيه، وساهمت في توفير 10025 فرصة عمل لأبناء سوهاج، مشيرًا إلى أن إحصائيات شهر أبريل الجاري أوضحت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة، بعدد مشروعات منفذة "768" مشروعًا بقيمة 35,400,303 مليون جنيه، والتي وفرت 1601 فرصة عمل.