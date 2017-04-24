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"القومي للعمال والفلاحين" يطالب بإعادة تشغيل مصنع أبو زعبل للحديد والصلب

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"القومي للعمال والفلاحين" يطالب بإعادة تشغيل مصنع أبو زعبل للحديد والصلب "القومي للعمال والفلاحين" يطالب بإعادة تشغيل مصنع أبو زعبل للحديد والصلب

مصراوي Masrawy

مصنع أبو زعبل للحديد والصلب

كتب- أحمد مسعد :

طالب المجلس القومي للعمال والفلاحين، الاثنين، الرئيس عبدالفتاح بالتدخل لإعادة بناء وتشغيل مصنع حديد صلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية الذي أغلق في عهد الرئيس الأسبق مبارك منذ 19 عامًا في إطار سياسة إغلاق مصانع الصناعات الثقيلة.

وقال محمد هندي، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، إن نظام مبارك أخلى الطريق لعصابات مافيا الاحتكار التي تحكمت في احتكار صناعة الحديد في .

وأضاف هندي في بيانه، أن مصنع حديد صلب أبوزعبل كان ينتج كل عام قرابة الـ2 مليون طن حديد مسلح بما يكفي 45% من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى 650 ألف طن عروق صلب تحتاج إليها المصانع الحربية للتصنيع العسكري، قائلًا إنه مصنع ضخم يمتد على مساحة 106 آلاف فدان، مشيرًا إلى أن نادى رياضي على مساحة 7 أفدنة معرض للنهب من خلال عصابات مافيا الأراضي بالقليوبية.

وتابع: "رغم القوى الإنتاجية الهائلة التي كان ينتجها المصنع كل عام تم إغلاقه وتشريد العمالة، مما يعد أكبر دليل على أن الإدارة المصرية السابقة خربت المصانع الوطنية إرضاءً لعصابات مافيا الاستيراد".

وأوضح أن إعادة البناء والتشغيل لن تزيد على 350 مليون جنيه مصري لتكون بداية طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل المصانع الوطنية من جديد، وإشارة للجميع أن الرئيس السيسي يصحح أخطاء الماضي لبناء وطن قوى وإعادة تشغيل حديد صلب أبوزعبل سيكون ضربة قوية لأعداء الوطن.

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