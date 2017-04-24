"الوطنية للصحافة": تشكيل لجنة لحل أزمة ديون الصحف القومية

كتبت- عايدة رضوان:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن أزمة إسقاط الديون عن الصحف القومية لها جانب مالي وآخر تشريعي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على حل هذه الأزمة.

وأضاف جبر، أنه من المقرر تشكيل لجنة لبحث سبل مناسبة لحل أزمة إسقاط الديون، لافتًا إلى أنه تم اعتماد 29 مليون جنيه سنويا لنهاية خدمة للتابعين للصحف القومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عقب انتهاء الاجتماع الرسمي الثاني للهيئة، والمنعقد بمقر المجلس الأعلى للضحافة والإعلام.

وتتشكل الهيئة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وعضوية كل من:"عادل عبدالرحيم - نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبدالفتاح، ومحمد عبدالهادي علام، وشارل فؤاد، وعصام الدين فرج، ومحمود علم الدين، وضياء رشوان، ومحمد الهواري، وعبدالله حسن عبدالفتاح، ومجدي مصطفى حسن، وعلاء ثابت".