بالصور- "حاجب الريشة" موضة 2017

كتبت - أسماء حمدي:

أثارت موضة "حواجب الريشة" جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كأحدث صيحات موضة الحواجب لعام 2017.

وبحسب ما ذكر موقع "HEALTH SITE" بدأ الأمر عندما حاولت ميكاب ارتست "موا ستيلا سيرونن" رسم الحاجب علي شكل الريشة.

ولاقت التقليعة الجديدة العديد من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.