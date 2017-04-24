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بالصور- "حاجب الريشة" موضة 2017

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مصراوي Masrawy

حاجب الريشة موضة 2017حاجب الريشة موضة 2017

حاجب الريشة موضة 2017حاجب الريشة موضة 2017

حاجب الريشة موضة 2017حاجب الريشة موضة 2017

حاجب الريشة موضة 2017حاجب الريشة موضة 2017

حاجب الريشة موضة 2017حاجب الريشة موضة 2017

كتبت - أسماء حمدي:

أثارت موضة "حواجب الريشة" جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كأحدث صيحات موضة الحواجب لعام 2017.

وبحسب ما ذكر موقع "HEALTH SITE" بدأ الأمر عندما حاولت ميكاب ارتست "موا ستيلا سيرونن" رسم الحاجب علي شكل الريشة.

ولاقت التقليعة الجديدة العديد من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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