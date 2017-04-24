أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية: تورط أصحاب شركات واستشاريين في الإضرار بالمال العام بمبلغ 3 مليارات جنيه

Google+ Print
الرقابة الإدارية: تورط أصحاب شركات واستشاريين في الإضرار بالمال العام بمبلغ 3 مليارات جنيه الرقابة الإدارية: تورط أصحاب شركات واستشاريين في الإضرار بالمال العام بمبلغ 3 مليارات جنيه

مصراوي Masrawy

هيئة الرقابة الإدارية

القاهرة- (أ ش أ):

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين، في أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسي لمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 ، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات وأصدرت قرار منع التصرف والسفر للمتهمين وبتاريخ 2017/4/5 أحالت النيابة العامة كلا من "م. م" الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه العكره بالقاهرة الجديدة، و"إ. ل" رئيس مجلس إدارة شركة هوباس وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت و" أ. ع" رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية و"س. ح" العضو المنتدب لشركة المستقبل إلى محكمة استئناف القاهرة برقم 16233 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر أول.

وأضافت البيان أن الجرائم المنسوبة للمتهمين تمثل الاتفاق الجنائي والتربح والإضرار الجسيم بالمال العام بمبلغ ٣ مليارات جنيه، ناشىء عن إهمال في أداء الوظيفة وإخلال بواجباتها وإساءة استخدام السلطة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر