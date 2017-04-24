الرقابة الإدارية: تورط أصحاب شركات واستشاريين في الإضرار بالمال العام بمبلغ 3 مليارات جنيه

القاهرة- (أ ش أ):

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين، في أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسي لمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 ، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات وأصدرت قرار منع التصرف والسفر للمتهمين وبتاريخ 2017/4/5 أحالت النيابة العامة كلا من "م. م" الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه العكره بالقاهرة الجديدة، و"إ. ل" رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت و" أ. ع" رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية و"س. ح" العضو المنتدب لشركة المستقبل إلى محكمة استئناف القاهرة برقم 16233 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر أول.

وأضافت البيان أن الجرائم المنسوبة للمتهمين تمثل الاتفاق الجنائي والتربح والإضرار الجسيم بالمال العام بمبلغ ٣ مليارات جنيه، ناشىء عن إهمال في أداء الوظيفة وإخلال بواجباتها وإساءة استخدام السلطة.