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الأردن يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته

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الأردن يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته الأردن يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته

مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)

ألغت الأدرنية مادة مثيرة للجدل بالقانون تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.

وجاء القرار بعد حملة ضد هذا القانون قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.

وتنص المادة على أن المغتصب يمكنه أن يتجنب عقوبة السجن مقابل زواجه بضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

ويقول المدافعون عن ذلك إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها.

"حلم أصبح حقيقة"

ولكن تعديلا أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير، إلغاء القانون تماما.

وقد رحبت وقتها الناشطة الأردنية، ليلى نافع، بالقرار، ووصفته في تصريح لصحيفة جوردن تايمز، بأنه "حلم أصبح حقيقة".

ولكن النضال من أجل سد الثغرات القانونية في بلدان الشرق الأوسط لا يزال متواصلا.

فبينما ألغى الأردن المادة 308 من القانون، علق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت احتجاجا على قانون مشابه في بلادهم.

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مصراوي Masrawy

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