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الدفاع الروسية: دمشق مستعدة لوقف القتال في خان شيخون للتحقيق

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الدفاع الروسية: دمشق مستعدة لوقف القتال في خان شيخون للتحقيق الدفاع الروسية: دمشق مستعدة لوقف القتال في خان شيخون للتحقيق

مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة السورية مستعدة لوقف العمليات العسكرية حال إرسال خبراء للتحقيق بحادث خان شيخون.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أنه بناء على طلب من وزارة الدفاع الروسية، فإن قيادة القوات المسلحة السورية أعربت عن استعدادها لوقف عمل القوات والطيران السوري في منطقة خان شيخون حال إرسال خبراء من بعثة خاصة للتحقيق في أحداث 4 أبريل الجاري.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استعداد القوات السورية لتوفير ظروف آمنة لبعثة الخبراء التي تتفقد مطار الشعيرات بحمص.

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