4 إعلاميين أثاروا الجدل بدعمهم مرضى السرطان.. آخرهم بوسي الطيار

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فاجأ عددُ من المذيعين الجمهور بحلق شعرهم على الهواء دعمًا لمرضى السرطان وتعاطفًا معهم، ويرصد موقع "التحرير - لايف" فى التقرير التالي، أبرز من دعموا من يعانون من أمراض الأورام.

1- منى الشاذلي

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، بعض الفتيات اللاتي قررن قص شعرهن دعماً لمرضى السرطان، من خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، وقصت شعرها أمام الحاضرين، دعمًا وتشجيعًا منها لمقاومة المرض.

2- مها الوابل

قامت الإعلامية السعودية، مها الوابل، بحلق شعرها مساندةً لمرضى السرطان، في شهر التوعية العالمي حول مرضى سرطان الثدي، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، وتبرعت بشعرها خلال إقامتها بمدينة "لاهاي" في هولندا، وأحدثت ضجة على الـ"سوشيال ميديا"، وتجادل البعض حول قص شعرها بين مؤيد ومعارض، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: "باشكر كل اللي كانوا معايا واللي ماكانوش معايا وكل من أهداني حسناته".

3- بدر آل زيدان

فوجئ بعض المشاهدين بالإعلامي والفنان السعودي بدر آل زيدان، بحلق شعره فجأة على الهواء، كنوع من المساهمة في حملة توعية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

قام بدر فجأة بخلع الجاكيت، الذي كان يرتديه، من خلال حلقته ببرنامج "صباح الخير يا عرب" المذاع على قناة "إم بي سي"، وأخرج ماكينة حلاقة وأخذ يحلق شعره، وهو يروي قصة صراع والدته مع مرض سرطان الثدي منذ سنوات وشفائها منه بعد الكشف المبكر، وأضاف: "من حق كل سيدة أن تخاف على شعرها وجمالها، لكن من حقنا نحن الخوف عليك، فأنت أكثر من مجرد شكل أو مظهر، ولأنك تهمينا لازم تطمنينا"، لذا أطالب بزيادة الوعي والتوعية بمرض سرطان الثدي، وأتمنى من كل زوج أن يأخذ زوجته للكشف عن هذا المرض، وأيضًا كل أم مع بناتها وكل صديقة توصي صديقتها على الكشف، فهذا يساعد في الكشف المبكر عن المرض والتغلب عليه"، وتابع: "قاتلي حاربي تقدرين سهل جدًا شىء بسيط أنت أقوى من المرض".

4- بوسي الطيار

أثارت مقدمة برنامج "إزاي الصحة" المذاع على قناة "النهار"، بوسي الطيار، الجدل بسبب ظهورها بمكياج يُظهر أنها حلقت شعرها تضامنًا مع مرضى السرطان، وعلّق الصحفي والكاتب محمود التميمي قائلاً: "مع احترامي للأصدقاء في قناة النهار.. فهموا الأخت دي إن المنظر ده شيء مبتذل بحجة التعاطف مع مرضى الأورام.. عايزه تتعاطفي احلقيه فعلاً واعملي ماكياچ عادي وقدمي الحلقة بشكل يثير التعاطف.. مش تعملي ماكياچ بشكل يثير القرف!.. إحنا بندي الناس أمل ولا بنعمل شو في سيرك درجة تالتة؟"، وقالت المذيعة شافكي المنيري: "صعب فعلاً".