محافظ الدقهلية: سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، أنه سيتم سحب كافة الأراضي من المتقاعسين عن تنفيذ مشروعاتهم بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وقال "الشعراوي"، في تصريحات صحفية، إن الجدية والالتزام من جانب المستثمرين بالمنطقة هي دوافع الدعم والمساندة من الدولة، موضحا أن هناك حالات كان هدفها "تسقيع الأرض وليس الإنتاج".

وشدد المحافظ على أنه "كفاية تسقيع أراضي والسكوت على الظلام، ومن يخاف من النور يبقى من طيور الظلام، وهسحب الأراضي من كل من حصل عليها ولم ينتفع بها باعتبارها من حق الدولة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى محافظ الدقهلية، مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة، والبالغ عددها 253 مصنعا منتجا، و53 تحت الإنشاء بالمراحل الثلاثة للمنطقة.

وأوضح المحافظ، أن التنمية الاقتصادية والاستثمار أحد أهم المحاور الرئيسية التي تهتم بها الدولة؛ إيمانا منها بالدور الكبير للاستثمار والمستثمرين في دفع عجلة الإنتاج، وزيادة فرص العمل ؛للحد من البطالة، وزيادة الدخل القومي.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للنهوض بمدينة جمصة كمدينة ومصيف سياحي، والمشاركة المجتمعية والمستثمرين لإحداث نقلة نوعية للمنطقة الصناعية.