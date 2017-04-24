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القصبي: الأمن منع نصب الخيام أمام مقام السيدة زينب حفاظا على الأرواح

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القصبي: الأمن منع نصب الخيام أمام مقام السيدة زينب حفاظا على الأرواح القصبي: الأمن منع نصب الخيام أمام مقام السيدة زينب حفاظا على الأرواح

التحرير

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نفي النائب عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول استهداف الشرطة سرادقات وخيام الطرق الصوفية بالشوارع المحيطة بميدان السيدة زينب قبل الاحتفال بالليلة الكبيرة للمولد، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية، وكانت تسعى جيدًا لتوفير كل الخدمات.

أوضح القصبي، لـ"التحرير"، أن المخاطر والظروف الأمنية للحفاظ علي أبناء التصوف جعلت الشرطة تضع محددات للسرادق التي يتم نصبها في الشوارع، ومنع نصب الخيم في الشوارع الرئيسة المحيط بمقام السيدة زينب فقط حفاظ علي أرواحهم، ولكن يسمح لهم نصب الخيم في شوارع المناطق السكنية المحيطة بمقام السيدة.

أضاف القصبي: "هناك حالة طوارئ في ، وكان هدف الأمن الأول والأخير، الحفاظ علي أبناء الطرق الصوفية من المخاطر، وعليهم تفهم الوضع الأمني ونحن حارصين عليهم وعلي احتفالتهم، والعقل والمنطق والدين يحتم علينا التفهم، فدعونا رؤساء الطرق الصوفية باستبدال المخيمات في أماكن سكنية.. من يتحمل مسؤولية الإطاحة بمواطن واحد لقدر الله وحدثت مصيبة.. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وليس لدي استعداد أن أضحي بصوفي واحد ومسئوليتي أن أحافظ عليكم، وعلينا أن نتعاون جميعًا".

تابع شيخ مشايخ الطرق الصوفية: "من لا يجد مكان أو يتعرض لأي مشاكل عليه أن يتصل بنا في المشيخة أو قيادة طريقته، والذي يريد بديل لمكانه سنوفر له، والأمن يتعاون معنا في ضبط المسألة والحفاظ علي الأعداد الكبيرة"، مطالبًا أبناء الطرق الصوفية، بالانضباط - الذي سيستأجر مكان محيط بالمقام ويكون آمن أفضل من الافتراش علي الأرض، ومن يريد أن يحتفل بآل بيت النبي عليه أن يتعلم الحكمة في التعامل وسعة الصدر وليس بيينا من لا يتفهم - حسب قوله.

 

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التحرير

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