بالصور.. «مميش» يستعرض مشروعات تنمية قناة السويس مع وزير النقل

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استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء، أكد "مميش"، أهمية الدور الذي تلعبه وزارة النقل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل وفق خطط ودراسات جدوى لتحقيق أعلى مستوى من الأداء بتطوير المجرى الملاحي، وإنشاء مشروعات لوجيستية لخدمة السفن العابرة، وتوفير مصادر أخرى للدخل بجانب رسوم العبور.

وشدد الفريق مميش على أهمية قناة السويس الجديدة في خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع تصنيف القناة من خلال زيادة مناطق الازدواج في القناة بما يقلل ساعات الانتظار والعبور للسفن العابرة، ويرفع معدلات الأمان.

كما استعرض "مميش"، المخطط العام للمشروعات المزمع إقامتها بمنطقة القناة، والتي تتنوع بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة في بورسعيد والثقيلة في السويس، مؤكدا أن المخطط يراعي البعد الاجتماعي للعاملين من خلال توفير المجتمعات العمرانية المكتملة لتلبية احتياجات العاملين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أهمية تطوير الموانىء في منطقة القناة وسيناء، لضمان نجاح مشروع التنمية بالمنطقة، مشيرا في ذلك لقيام هيئة قناة السويس بإنشاء قناة شرق بورسعيد، لرفع مستوى وتصنيف الميناء من خلال توفير مدخل خاص للسفن القادمة للميناء، بما يزيد من الدخل القومي من العملة الصعبة، ويرفع تصنيفه، وقدرته التنافسية مع الموانئ العالمية.

وقال الفريق مهاب مميش، إن هيئة قناة السويس يعمل بها 25 ألف موظف وعامل مصري الجنسية، وأن القناة لم تتوقف ولو للحظة منذ ثورة 25 يناير، مرجعا ذلك لمجهدودات القوات المسلحة الباسلة، في حماية المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية.