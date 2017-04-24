هل تعيد «زيارة السيسي» مشروع «الربط الكهربائي» مع السعودية

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كانت بمثابة الأمل الذي تعول عليه مصر للمساهمة بشكل كبير في انتشالها من أزمات الظلام السنوية مع حلول فصل الصيف، والتي بلغت ذروتها مع حلول صيف عام 2104 الماضي، ألا وهو مشروع الربط الكهربائي مع الجانب السعودي، لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين في ساعات الذروة، حيث أن ساعات الذروة المسائية في مصر قبل صلاة المغرب بساعة وتستمر عقب صلاة العشاء بساعة، بينما الذروة في السعودية بساعات الظهيرة، ومن هنا كان العمل الدافع لتنفيذ المشروع.

1.6مليار دولارقيمة المشروع.. وبأطوال 1300 كيلو متر من مصر للسعودية

ويعد هذا المشروع صاحب وفرة مالية كبيرة للبلدين، كون تكلفة إنشاء محطات لإنتاج 3000 ميجاوات تقدر بـ 3 مليارات دولار على أقل التقديرات، بينما تكلفة مشروع تبادل الـ 3000 ميجاوات بين مصر والسعودية تقدر بـ 1.6 مليار دولار، موزعة ما بين مليار يخص الجانب السعودي و600 مليون يخص مصر، مما يوضح أن المشروع سيوفر 2.6 مليار دولار لمصر، وأطوال المشروع تتراوح ما بين 1250 إلى 1300 كيلو متر بداية من منطقة بدر بالقاهرة مروراً بنيق بشرم الشيخ وصولًا حتى المدينة المنورة وتابوك داخل الأراضي السعودية.

السعودية تطرح محطات المحولات الثلاثة للمشروع بالمدينة المنورة وتابوك وبدر

إلا أنه مع تبني المشروع في نهاية عام 2014 والعمل على تنفيذه وفقًا لاتفاق بين الجانبين المصري والسعودي، استمرت المباحثات من حيث طرح المناقصات الثلاث، والخاصة بكلٍ من" الخط الهوائي، والكابل البحري، ومحطات المحولات”، ومع الانتهاء من طرح المناقصات جاء الدور لفتح المظاريف، لاختيار الشركات والتي كان محددًا لها مع نهاية العام الماضي، ومع تصاعد الخلاف بين الجانبين المصري والسعودي، وما تبعه من إلغاء شركة أرامكو إمداد مصر بالغاز، فضلًا عن تصاعد الخلاف حول جزيرتي تيران وصنافير، تأجل مشروع الربط الكهربائي، من قِبل الجانب السعودي.

وتأجل فتح المظاريف أكثر من مرة، حيث كان مقررًا فتح المظاريف في سبتمبر الماضي، ثم تم تأجيلها لشهر ديسمبر الماضي، وفي النهاية تم تأجيل فتح المظاريف من الجانب السعودي ليناير الماضي من العام الجاري، حتى توقف الأمر من قِبل الجانب السعودي تماما، وهو ما بادلته مصر بالتأخر في تنفيذ المشروع هي الأخرى.

وجاءت زيارة الرئيس السيسي بعد خلاف دام لقرابة العام للمملكة العربية السعودية، لتـفتح صفحة جديدة مع السعودية، والتعاون في كافة المجالات، الأمر الذي يطرح سؤلا هل ذاب الجليد عن مشروع الربط الكهربائي بعد زيارة الرئيس السيسي للسعودية؟

" التحرير" تواصلت مع مصدر رفيع بوزارة الكهرباء للكشف عن آخر تطورات المشروع، ومعرفة ما إذا كان لازال في مرحلة التجميد أم يمضي في اتجاه التنفيذ؟

قال المصدر إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات كان مخططاً له عام 2104، وينقسم المشروع لثلاثة مراحل "محطات المحولات، الخط الهوائي، الكابل البحري"، منوهًا بأن محطات المحولات لتحويل التيار من متردد لمستمر، طرحت من الجانب السعودي وذلك لانه يوجد 3 محطات محولات، منهم 2 بالسعودية بكلًا من "تابوك والمدينة المنورة"، ومحطة المحولات الثالثة بمصر بمدينة "بدر"، منوهاً بأن محطات المحولات لابد أن تطرح مع بعضهما مرة واحدة، ولا يمكن تجزئتهما، وكان مقررًا بعد إغلاق الباب، أن يتم فتح المظاريف من الجانب السعودي واختيار الشركة الفائزة لتنفيذ المشروع ، حيث تقدمت 4 شركات لتنفيذ المحطات، وهي شركات" ABB، وسيمنس، والستوم، ثم تقدمت شركة سيف جريد الصينية"، وكان مفترضًا فتح المظاريف في شهر سبتمر من العام الماضي ثم تأجلت لشهر نوفمبر ثم لشهر يناير إلى توقف المشروع من ناحية الجانب السعودي.

الأزمة السياسية أوقفت المشروع

وكشف المصدر عن أنه عقب زيارة الرئيس السيسي للسعودية، تم تحديد يوم 27 إبريل المقبل لفتح المظاريف من الجانب السعودي واختيار الشركة الفائزة لتنفيذ محطات المحولات الثلاثة، ليس هذا وحسب، بل ستحضر مهندسة من شركة نقل الكهرباء المصرية لفتح المظاريف واختيار الشركة الفائزة بالسعودية، بخلاف انتقال وفد من وزارة الكهرباء خلال الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات ومباحثات على أعلى مستوى لتنفيذ المشروع، قائلًا: ”الأزمة السياسية كانت سببا رئيسيا في توقف المشروع".

كما أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المناقصة الخاصة بالخط الهوائي داخل الحدود المصرية بطول 405 كيلو متر، كان مقررًا لها فتح المظاريف لاختيار شركة من الشركات الخمسة التي تقدمت لتنفيذ مشروع خطوط النقل من على جهد 500 كيلوفولت من بدر بالقاهرة حتى نبق بجنوب سيناء، وهي 3 شركات هندية " جيوتي- جلبتار- وك يوسي"، بالإضافة لشركة سيف جريد الصينية، وشركة "ان تي سي" السعودية، وكان مقررًا فتح المظاريف في 18 مارس الماضي ثم تم تأجيلها لـ 18 إبريل الماضي من الشهر الجاري، إلى أن تم الاستقرار مؤخرًا على فتح المظاريف في 3 مايو المقبل، وبعدها تبدأ الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الخط الهوائي من خلال الاقتراض من عدد من البنوك العربية، هذا بخلاف مناقصة لخطوط هوائية بطول 850 كيلو متر داخل الأراضي السعودية سيطرحها الجانب السعودي.

2021 موعد تنفيذ المشروع في حالة فتح المظاريف في توقيتها

وأفاد المصدر بأنه سيتم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من نهاية عام 2020، أو مع بداية عام 2022 على أقصى تقدير، وذلك في حالة أن تم فتح المظاريف واختيار الشركات الفائزة بمناقصتي محطات المحولات والخطوط الهوائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبذلك يكون موعد المشروع تأجل 3 سنوات عن ما كان مقررًا له وقت طرحه، حيث كان مقررًا الانتهاء من المشروع مع حلول عام 2018.