«القابضة للمياه»: شبكات المواسير عمرها 100 عام وتحتاج للإحلال

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قدم العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، اعتذارًا لسكان منطقة التجمع الخامس؛ بسبب انقطاع المياه عدة أيام، مؤضحًا أن الهيئة بالفعل قامت بتصليح ماسورة تعرضت للكسر، لكنه بسبب ضغط المياه حدث تسريب في قلب الخط، مما دفعنا لقطع المياه من جديد.

أوضح الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أنه هناك بعض المناطق بالتجمع الخامس، عادت إليها المياه، وبعضها بسبب علو موقعها لا تزال المياه مقطوعه عنهاغ، مثل حي النرجس والثالث والرابع وخلف جامعة المستقبل.

وأكد المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، أن مصر بها شبكات مواسير تخطت عمرها الافتراضي، 40 عامًا، لكنها تخطت الـ100 عام، والتي تحتاج للكثير من الأموال لإحلالها وتجديدها".