أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان اللمسات الأخيرة لـ«مؤتمر الشباب»

Google+ Print
قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان اللمسات الأخيرة لـ«مؤتمر الشباب» قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان اللمسات الأخيرة لـ«مؤتمر الشباب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد اللواء ناصر العاصي، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب الذي سيعقد خلال الفترة من 25 - 27 بحضور الرئيس عبدالفتاح ، و1400 شاب وفتاة من مختلف أنحاء الجمهورية.

18136549_120332000333002293_862374210_n

وأكد المحافظ، في تصريحات له، الانتهاء من كافة الاستعدادات من خلال التحضير الجيد لاستقبال الوفود المشاركة من الشباب بالتنسيق مع جامعة وهيئة قناة السويس.

18110784_1308813072531467_642040649_n

وشهدت المحافظة حالة من الانتشار الأمني بكافة المحاور والشوارع الرئيسية من قبل قوات الشرطة، بالتزامن مع انتهاء جامعة قناة السويس من اللمسات الخاصة باستضافة الشباب المشاركين في المؤتمر.

18155596_120332000356911985_13901556_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل

بالفيديو || على عهدة "خالد علي" .. "هذا يوم نهاية السيسي وشريف إسماعيل والبرلمان" ويكشف عن أمور اقتصادية خطيرة تتعلق بالجزر وما تخطط له إسرائيل

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

مساء dmc - مراسل dmc: أن تضع الأزمات الإقتصادية الكثيرة على عنق الرئيس السيسي ظلم هائل

مساء dmc - مراسل dmc: أن تضع الأزمات الإقتصادية الكثيرة على عنق الرئيس السيسي ظلم هائل

مساء dmc - تصريحات الفريق مميش حول زيارة الرئيس السيسي وافتتاحه المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية

مساء dmc - تصريحات الفريق مميش حول زيارة الرئيس السيسي وافتتاحه المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية