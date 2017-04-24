قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان اللمسات الأخيرة لـ«مؤتمر الشباب»

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تفقد اللواء ناصر العاصي، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب الذي سيعقد خلال الفترة من 25 - 27 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1400 شاب وفتاة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ، في تصريحات له، الانتهاء من كافة الاستعدادات من خلال التحضير الجيد لاستقبال الوفود المشاركة من الشباب بالتنسيق مع جامعة وهيئة قناة السويس.

وشهدت المحافظة حالة من الانتشار الأمني بكافة المحاور والشوارع الرئيسية من قبل قوات الشرطة، بالتزامن مع انتهاء جامعة قناة السويس من اللمسات الخاصة باستضافة الشباب المشاركين في المؤتمر.