شيرين فراج: محميات مصر الطبيعية ثروة مصر المهدرة

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قالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تحدثت تليفونيا مع وزيرة الهجرة التي أيدت تضامنها لحماية محميات مصر الطبيعية، خاصة أن محميات مصر الطبيعية ثروة مصر المهدرة، ويجب الاستفادة منها.

أضافت فراج، خلال صتريحلات صحفية، اليوم الإثنين، أن وزارة الهجرة تعد مؤتمرًا للاستفادة من المصريين فى الخارج من الخبراء الجيولوجيين وأصحاب الرؤية لتطوير المحميات الطبيعية في مصر، والحفاظ عليها.

تابعت فراج: "سيتم دعوة كل العلماء والخبراء من المصريين فى الخارج من أجل وضع تصور واستراتيجية لمنع التعدي على محميات مصر، وللاستفادة منها، بناء على تقارير وزيارات ميدانية سيتم العمل عليها من جانب المصريين فى الخارج للوقوف على حجم الضرر الذي يتعرّض له المحمية، والية تطويرها وإعادة إحيائها مرّة أخرى".