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الصين ترحب بمشاركة مصر في اجتماع «طريق الحرير» مايو المقبل

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الصين ترحب بمشاركة مصر في اجتماع «طريق الحرير» مايو المقبل الصين ترحب بمشاركة مصر في اجتماع «طريق الحرير» مايو المقبل

التحرير

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التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين، نظيره وانغ يي وزير خارجية الصين على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة، والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام بالعلاقة الخاصة والتاريخية مع الصين، والتي تشكل أولوية بالنسبة لمصر خاصة في ظل سعي السياسة الخارجية المصرية لإقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية، مشددا على أن مصر حريصة على متابعة نتائج زيارة الرئيس إلى الصين خلال العام الماضي. 

من جانبه، أكد وزير خارجية الصين على الإرادة السياسية الكاملة لدى بلاده لدعم مصر والتضامن معها في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى العلاقة الطيبة والخاصة التي تجمع رئيسي البلدين، وهو ما عكسه تطوير العلاقة بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الكاملة خلال زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في يناير 2016، موضحا حرص بلاده على التعاون مع مصر من خلال مبادرة "طريق الحرير"، بما يعزز الشراكة والمصالح بين البلدين.

 ورحب وانغ يي بمشاركة مصر في الاجتماع الأول للمبادرة خلال شهر مايو المقبل، كما أعرب عن تطلع الصين لمشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس، والتي ستستضيفها الصين في سبتمبر 2017، حيث تتطلع الصين إلى فتح حوار أكبر مع الدول النامية في إطار 5 + 9 (أي 5 دول من البريكس مع 9 دول نامية).  
 
ولفت المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على تطلع  الرئيس لزيارة الصين في سبتمبر المقبل للمشاركة في قمة البريكس، وكذلك للعمل على دفع وتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي خاصة في ظل حرص مصر على إزالة كافة المعوقات التي تعترض عمل الشركات الصينية في مصر، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركاء الصينيين.

كما تناول الاجتماع التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بالاضافة الي موضوع  إصلاح مجلس الأمن.

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التحرير

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