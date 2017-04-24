عاجل .. منطقة كرداسة تتحول لسكنة عسكرية بعد الدفع بـ 15 تشكيل أمني على مداخلها ومصدر أمني يكشف عن السبب

كشف مصدر أمني بمحافظة الجيزة، عن أن قوات الأمن بقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام، التابعين لمديرية أمن الجيزة، كثفا من تواجدهما بمحيط منطقة كرداسة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لخروج تظاهرات أو إثارة أي أعمال شغب، عقب النطق بالحكم في قضية “مذبحة كرداسة” بإحالة أوراق 20 متهما إلي فضيلة المفتي صباح اليوم.

وأكد المصدر، على أن مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الجيزة اللواء “هشام العراقي”، وجه الأجهزة الأمنية بالمديرية بالدفع بتشكيلات أمنية، تحت إشراف مدير مباحث الجيزة اللواء “إبراهيم الديب”، إلى محيط منطقة كرداسة لنظر الحالة الأمنية.

وأضاف المصدر، أن مديرية أمن الجيزة قامت بالدفع بـ 15 تشكيلا أمنيا إلى مداخل منطقة كرداسة، برئاسة مفتش قطاع مباحث شمال أكتوبر العقيد “هاني الفقي”، ورئيس مباحث كرداسة المقدم “محمد الصغير” تحسبا لخروج تظاهرات.

وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة “11 إرهاب”، قررت صباح اليوم الإثنين، إحالة 20 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 2 يوليو القادم للنطق بالحكم.

المصدر : مصر فايف