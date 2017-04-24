البحث عن عصابة سرقت 201 معدة آبار جوفية بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تكثف مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، جهودها، لضبط عصابة سرقت 201 معدة وقطعة غيار خاصة بالآبار الجوفية بالفرافرة.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد عصام مهنى، رئيس مباحث المديرية يفيد بسرقة شركة استثمارية بمنطقة سهل بركة بالفرافرة.

وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة الفرافرة، اليوم الاثنين، عن سرقة 201 قطعة غيار، وأدوات كهربية خاصة بالشركة بمنطقة سهل بركة.

تشكّلت فرق بحث سرية بقيادة النقيب محمد حجاج، رئيس مباحث مركز شرطة الفرافرة، وتبين أن وراء الحادث 3 أشخاص استولوا على "75 كابل نحاس، و7 محركات كهربائية، و34 لوحة كهرباء، و79 رشاش مياه، 6 قطع تروس، ومعدات فنية خاصة بالآبار، بإجمالي 201 معدة، وتكثف المباحث جهودها، لضبط مرتكبي الواقعة والمسروقات.

تحرر للواقعة المحضر رقم 570 جنح مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.