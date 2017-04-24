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علقة لـ"عامل" تحرش بـ 7 تلميذات بمدرسة في الشرقية

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علقة لـ"عامل" تحرش بـ 7 تلميذات بمدرسة في الشرقية علقة لـ"عامل" تحرش بـ 7 تلميذات بمدرسة في الشرقية

مصراوي Masrawy

إدارة بلبيس التعليمية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقن أولياء أمور عدد من تلميذات المرحلة الابتدائية بمدرسة "أبو بكر الصديق" التابعة لإدارة بلبيس التعليمية في الشرقية، "فراش" بالمدرسة، علقة ساخنة؛ لاتهامه بالتحرش بـ 7 من بناتهن التلميذات بالصف الرابع الإبتدائي بالمدرسة.

وقالت "زينب.م" والدة إحدى التلميذات، إن نجلتها، التلميذة بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة، أبلغتها أمس الأحد، بتحرش "هشام.غ" عامل بالمدرسة بها وملامسة أماكن حساسة بجسدها، موضحةً أنه دائم التحرش بها وزميلاتها داخل فناء المدرسة.

فيما أضافت "نصرة نجيب" والدة التلميذة "منار" 11 عامًا، أنها تعدت برفقة عدد من أولياء أمور زميلات نجلتها، على "الفراش" بالـ"شباشب"؛ بعدما تعمد التحرش ببناتهن وملامسة أماكن حساسة بأجسادهن، في ظل عدم وجود تدخل من إدارة المدرسة بعد شكوى التلميذات.

من جانبها، أوضحت "سارة عبدالعظيم" والدة إحدى التلميذات، أن نجلتاه وزميلتهما أخبرنه أن المتهم حاول التحرش بهن أكثر من مرة، وحينما رأته تعدت عليه مع السيدات الأخريات، قبل أن يتدخل المدير وينقذه من أيديهن.

في سياق متصل، أصدر سليمان الزير، مدير عام إدارة بلبيس التعليمية في الشرقية، قرارًا بنقل العامل "الفراش" واستبعاد مدير المدرسة، وإحالتهم للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية؛ بعد تجمهر عدد من أولياء أمور التلميذات أمام المدرسة، لإبداء تضررهم من إقدام عامل بالمدرسة، على التحرش الجنسي بـ 7 من بناتهن التمليذات بالصف الرابع الإبتدائي.

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