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بالصور.. "النمنم" يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول

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مصراوي Masrawy

النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (1)النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (1)

النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (2)النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (2)

النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (3)النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (3)

النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (4)النمنم يصل بورسعيد لافتتاح معرض الكتاب الأول (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد، لافتتاح معرض الكتاب الأول بالمحافظة.

وسيقام المعرض خلال الفترة من 24 أبريل وحتى الرابع من مايو المقبل، خلف المول التجاري بشارع طرح البحر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وبمشاركة 60 ناشرًا.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وزير الثقافة فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وعقدا اجتماعًا لمناقشة عددٍ من الملفات والمشروعات الثقافية قبل التوجه لافتتاح المعرض.

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