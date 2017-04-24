"زراعة الوادي الجديد": نستعد لاستخراج بطاقات حيازة ذكية للفلاحين

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، استيفاء جميع بيانات الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية، تمهيدًا لاستخراج بطاقات حيازة ذكية لهم، بجانب تدريبهم على زراعة محصول فول الصويا.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد في تصريح لـ"مصراوي"، إنه الكارت الذكي يضمن للفلاح جميع مستحقاته من أسمدة وتقاوي، بجانب حصوله على جميع الإرشادات الزراعية بمقر الإدارة الزراعية، وتعريفه بما هو جديد في مجال التقاوي والزراعة غير التقليدية.

ولفت "المرسي" إلى بدء برنامج تدريبي لمزارعي مركز بلاط على زراعة محصول "فول الصويا" من خلال زراعة 6 حقول إرشادية بقري "مرزوق، البشندي، تنيدة، وأولاد عبد الله" بالإضافة إلى مدينة بلاط، على أن تبدأ الزراعة منتصف شهر مايو المقبل.

أشار وكيل "زراعة الوادي الجديد" إلى أن "فول الصويا يستخرج منه زيوت الطعام، بالإضافة إلى نسبة البروتين التي تصل لـ44%، الأمر الذي يجعله مكون قوي للأعلاف المركزة، فضلاً عن تغيير السياسة التقليدية لدي المزارعين، واستحداث محاصيل جديدة كفول الصويا".