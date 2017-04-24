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بالصور.. محافظ بني سويف ووزيرا التموين والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف ووزيرا والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح (1)محافظ بني سويف ووزيرا التموين والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح (1)

محافظ بني سويف ووزيرا التموين والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح (2)محافظ بني سويف ووزيرا التموين والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح (2)

محافظ بني سويف ووزيرا التموين والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح (3)محافظ بني سويف ووزيرا التموين والزراعة يتفقدون صوامع وشون القمح (3)

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، يرافقه وزيرا التموين علي المصيلحي والزراعة عبدالمنعم البنا، اليوم الإثنين، أحد الحقول المنزرعة بالقمح بمركز البحوث الزراعية بسدس مركز ببا، والتي يتم فيها زراعة مجموعة من السلالات، تتميز بجودة الإنتاج ومقاومة أمراض الصدأ والعفن وقوة السيقان، والتي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية من القمح المحلي.

كما تفقد الوزيران، خلال زيارتهما للمحافظة، مطاحن بوهلر بمدينة بني سويف، خلال افتتاح موسم حصاد القمح، اليوم، حيث اطمان وزير التموين على جاهزية الصوامع والمطاحن لاستقبال توريدات محصول القمح لهذا العام، والانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة ومراجعة تجهيزات كافة الصوامع وشون التخزين.

وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القمح لهذا الموسم بالمحافظة 121 ألفا و664 فدانا، بإنتاجية متوقعة لهذه المساحة تزيد على 328 ألف طن، فيما يوجد فائض في الطاقة التخزينية المتاحة بالصوامع والشون بدائرة المحافظة بحوالي 8 آلاف طن.

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