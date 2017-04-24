أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مصر الخير" تدرس صرف 20 ألف جنيه إعانة زواج للشباب

Google+ Print
"مصر الخير" تدرس صرف 20 ألف جنيه إعانة زواج للشباب "مصر الخير" تدرس صرف 20 ألف جنيه إعانة زواج للشباب

مصراوي Masrawy

مؤسسة الخير

كتب- محمد عمارة:

قال عماد عبد الله، المستشار القانوني لمشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تدرس تأسيس صندوق داخل المؤسسة خلال الفترة المقبلة، لصرف إعانة زواج لكل شاب لا يستطيع إتمام زواجه، بشرط تقديم أصل قسيمة زواجه، على أن تقوم المؤسسة بعمل بحث اجتماعي عن حالته خلال 48 ساعة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر منذ نحو 6 أسابيع، إحصائية أكدت وجود 11.5 مليون شخص في مصر تخطوا سن الـ30 ولم يتزوجوا من بينهم 2.5 مليون شاب و9 مليون فتاة.

وأضاف المستشار القانوني لمشروع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، لمصراوي، أن المؤسسة تعمل في هذا المجال، لكنها قررت أن تؤسس هذا الصندوق خلال الفترة المقبلة بعد موجة الغلاء في تكاليف الزواج، وأن تعطي المؤسسة هذه الإعانة في صورة تجهيزات مثل الأجهزة الكهربائية.

ونجحت مؤسسة مصر الخير في دفع أموال نحو 40 ألف غارم، معظمهم حصلوا على أحكام بالسجن بعد تعثرهم في السداد أثناء تجهيز أولادهم للزواج.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر