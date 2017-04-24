"مصر الخير" تدرس صرف 20 ألف جنيه إعانة زواج للشباب

كتب- محمد عمارة:

قال عماد عبد الله، المستشار القانوني لمشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تدرس تأسيس صندوق داخل المؤسسة خلال الفترة المقبلة، لصرف إعانة زواج لكل شاب لا يستطيع إتمام زواجه، بشرط تقديم أصل قسيمة زواجه، على أن تقوم المؤسسة بعمل بحث اجتماعي عن حالته خلال 48 ساعة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر منذ نحو 6 أسابيع، إحصائية أكدت وجود 11.5 مليون شخص في مصر تخطوا سن الـ30 ولم يتزوجوا من بينهم 2.5 مليون شاب و9 مليون فتاة.

وأضاف المستشار القانوني لمشروع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، لمصراوي، أن المؤسسة تعمل في هذا المجال، لكنها قررت أن تؤسس هذا الصندوق خلال الفترة المقبلة بعد موجة الغلاء في أسعار تكاليف الزواج، وأن تعطي المؤسسة هذه الإعانة في صورة تجهيزات مثل الأجهزة الكهربائية.

ونجحت مؤسسة مصر الخير في دفع أموال نحو 40 ألف غارم، معظمهم حصلوا على أحكام بالسجن بعد تعثرهم في السداد أثناء تجهيز أولادهم للزواج.