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الأهلي يقرر خوض مباراة ودية بسبب «بابا الفاتيكان»

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الأهلي يقرر خوض مباراة ودية بسبب «بابا الفاتيكان» الأهلي يقرر خوض مباراة ودية بسبب «بابا الفاتيكان»

التحرير

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قرر حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي لعب مباراة ودية خلال الأسبوع الحالي، لتجهيز اللاعبين البدلاء، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القلعة الحمراء مع الإنتاج الحربي في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي لتقام في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 30 أبريل الحالي، بدلًا من إقامتها يوم الجمعة 28 إبريل، وذلك بناء على طلب الأمن، بسبب زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلي ، والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري.

وسيجري سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالات مكثفة خلال الساعات القادمة، مع بعض فرق دوري القسم الثاني، من أجل ترتيب اللقاء الودي الذي سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، طنطا في الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بالدوري العام برصيد 64 نقطة، بينما طنطا في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

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التحرير

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