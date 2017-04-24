بالأسماء.. 23 لاعبا في قائمة منتخب 99 لوديتي الإمارات

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 99، بقيادة حماده صدقي، قائمة الفراعنة لوديتي الإمارات المقررتين 28 و30 أبريل الحالي في الإمارات.

جاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد جمال، عبدالرحمن عماد، محمد متولي إمام، عمرو ناصر فراج "المقاولون"، ورمضان محمد مصطفى، محمد عبدالمنعم السيد، أحمد عبدالقادر رضوان "أهلي"، حسين زكريا "دجلة"، ومحمود محمد صالح، محمد محمود رجب، أحمد محمد يوسف، خالد أحمد بسيوني، عبدالرحمن عمر عبدالفتاح "إنبي"، ورشدي أشرف، حسين فيصل حسين "الزمالك"، ومحمد خالد إبراهيم، محمود البدري "الإسماعيلي"، وإسلام سيد عبدالرحمن "بتروجيت"، ومحمد فخري محمود "غزل المحلة"، وأحمد محمد غنيم "سموحة"، ومحمد كارم عبدالتواب "الأسيوطي"، وحماده أحمد فاروق " مصر للمقاصة"، ومصطفى محمد حسن "الجيش".

ويلحق الثنائي عمر مرموش ومحمد رضا، لاعبا وادي دجلة بالبعثة يوم 28 أبريل الجاري في الإمارات.

وتسافر بعثة منتخب مصر مواليد 99 إلى الإمارات صباح غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الإمارات مباراتين وديًا يوم 28 و30 أبريل الجاري.

وتطير البعثة في تمام التاسعة والعشرين دقيقة صباحًا، على رحلة رقم 912، ويكون الوصول في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ثم يتناول اللاعبون إفطارا خفيفا في الخامسة مساءً، على أن يكون التدريب في تمام السادسة في الملعب رقم 2 بفندق الإقامة، حيث تقيم البعثة في فندق اتحاد كرة القدم.

ويلتقي المنتخب مع الإمارات مباراتين وديتين يومي 28 و30 أبريل الحالي، في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وحدد الاتحاد الإماراتي هذا التوقيت للمباراتين، حتى يتسنى للاعبين آداء صلاة المغرب بين الشوطين، ويقام اللقائين على الملعب رقم 1 بفندق الإقامة.