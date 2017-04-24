أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالأسماء.. 23 لاعبا في قائمة منتخب 99 لوديتي الإمارات

Google+ Print
بالأسماء.. 23 لاعبا في قائمة منتخب 99 لوديتي الإمارات بالأسماء.. 23 لاعبا في قائمة منتخب 99 لوديتي الإمارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مواليد 99، بقيادة حماده صدقي، قائمة الفراعنة لوديتي الإمارات المقررتين 28 و30 أبريل الحالي في الإمارات.

جاءت قائمة كالتالي:

محمد جمال، عبدالرحمن عماد، محمد متولي إمام، عمرو ناصر فراج "المقاولون"، ورمضان محمد مصطفى، محمد عبدالمنعم السيد، أحمد عبدالقادر رضوان "أهلي"، حسين زكريا "دجلة"، ومحمود محمد صالح، محمد محمود رجب، أحمد محمد يوسف، خالد أحمد بسيوني، عبدالرحمن عمر عبدالفتاح "إنبي"، ورشدي أشرف، حسين فيصل حسين ""، ومحمد خالد إبراهيم، محمود البدري "الإسماعيلي"، وإسلام سيد عبدالرحمن "بتروجيت"، ومحمد فخري محمود "غزل المحلة"، وأحمد محمد غنيم "سموحة"، ومحمد كارم عبدالتواب "الأسيوطي"، وحماده أحمد فاروق " مصر للمقاصة"، ومصطفى محمد حسن "الجيش".

ويلحق الثنائي عمر مرموش ومحمد رضا، لاعبا وادي دجلة بالبعثة يوم 28 أبريل الجاري في الإمارات.

وتسافر بعثة منتخب مصر مواليد 99 إلى الإمارات صباح غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الإمارات مباراتين وديًا يوم 28 و30 أبريل الجاري.

وتطير البعثة في تمام التاسعة والعشرين دقيقة صباحًا، على رحلة رقم 912، ويكون الوصول في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ثم يتناول اللاعبون إفطارا خفيفا في الخامسة مساءً، على أن يكون التدريب في تمام السادسة في الملعب رقم 2 بفندق الإقامة، حيث تقيم البعثة في فندق اتحاد كرة القدم.

ويلتقي المنتخب مع الإمارات مباراتين وديتين يومي 28 و30 أبريل الحالي، في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وحدد الاتحاد الإماراتي هذا التوقيت للمباراتين، حتى يتسنى للاعبين آداء صلاة المغرب بين الشوطين، ويقام اللقائين على الملعب رقم 1 بفندق الإقامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر