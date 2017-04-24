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إبراهيموفيتش: الاعتزال ليس خيارا.. ألقاكم قريبا

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إبراهيموفيتش: الاعتزال ليس خيارا.. ألقاكم قريبا إبراهيموفيتش: الاعتزال ليس خيارا.. ألقاكم قريبا

التحرير

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أدلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأول ردة فعل له حول الإصابة المحبطة التي تعرض لها خلال انتصار يونايتد على أندرلخت في ربع نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

ونشر النجم السويدي، رسالة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تأكيد النادي أنه هو وماركوس روخو  تعرّضا لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الخميس في ملعب أولد ترافورد.

قال إبرا: "بداية أشكركم على مساندتكم وعلى مشاعر حبكم، كما تعلمون فقد تعرضت لإصابة لذلك سوف أغيب عن الملاعب لفترة من الوقت، وسوف أتخطى هذه المرحلة مثلما تخطيت أشياء أخرى وسوف أعود أقوى مما كنت عليه".

وتابع إبراهيموفيتش: "حتى الآن ألعب بساق واحدة لذلك لا يفترض أنه سيكون هناك أي مشكلة الشيء الوحيد المؤكد هو أنه أنا من أقرر متى سأتوقف عن اللعب وليس أي شيء آخر، لذلك الاعتزال ليس خيارًا.. ألقاكم قريبًا".

ويقدم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا موسمًا مذهلاً مع يونايتد، حيث أحرز 28 هدفًا في جميع المسابقات مع الفريق في أول موسم له مع النادي.

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التحرير

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