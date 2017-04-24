«كونتي» يتغزل في «كانتي» ويتحدث عن إصابات البلوز

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انهال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالمديح على الدولي الفرنسي، نيجولو كانتي، لاعب خط وسط البلوز، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام ساوثهامتون، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال كونتي: "يجب علينا أن نكون سعداء له وفخورين به، إنه إنجاز عظيم وهو يعمل بجد كبير ويتطور كثيرًا، إنه لاعب مميز جدًا يريد التطور وآمل أن يواصل طريقه لأنه من المهم بالنسبة له أن يتطور.. أعتقد أن أهم شيء للاعب هو مواصلة الأداء و نجولو يفعل ذلك هذا الموسم فهو يؤدي بشكل مميز ويظهر طاقة هائلة، ويتطور كذلك كثيرًا حين تكون لديه الكرة وأعتقد أنه يستطيع ويجب عليه أن يتطور أكثر".

وعن إصابات الفريق، أضاف كونتي: "ليست لدينا إصابات، وكاهيل تدرب معنا أمس واليوم، أريد الحديث معه غدًا قبل اتخاذ القرار وإن استطاع اللعب سأكون سعيدا وأنا سعيد أيضا بمستوى أكي، كما أن كورتوا جاهز بدنيًا للمباراة".

وفيما يخص أفضلية اللعب قبل توتنهام هوتسبير - منافسه المباشر في جدول الترتيب، تابع كونتي: "علينا أولا أن نفوز فهو أهم شيء لكننا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة ضد فريق مميز يدربه مدرب مميز".

يتصدر البلوز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط هن توتنهام هوتسبير الثاني بـ71 نقطة.