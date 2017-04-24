إنشاء مرسى متكامل للعبارة النهرية بدار السلام في سوهاج

كاتب سعودي: هناك جدول زمني لتسليم "تيران وصنافير" إلى المملكة

أديب تعليقًا على لقاء السيسي وسلمان: "الفرح إنفض"- فيديو

الجلاد عن متطلبات الزواج: " عندما أُزوّج بناتي سأعطي ذلك العريس أغلى ما عندي"