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صورة- رجل "رش الملح" يظهر في الدعاية للانتخابات الفرنسية

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مصراوي Masrawy

رجل "رش الملح" يظهر في الدعاية للانتخابات الفرنسية

كتب - هشام عواض:

تحوّل الطباخ الشهير "نصرت كوكشيه"، الذي نال شهرة عالمية بطريقته الخاصة في نثر الملح على الطعام، إلى أيقونة عالمية مما دفع كبرى الشركات العالمية لطرع العروض عليه للمشاركة في الإعلانات.

وكان آخر حدث صنعه الطباخ التركي البالغ 42 عامًا، خلال مشاركته في الاستفتاء على الدستور الجديد و الذي أجري في تاريخ 16 أبريل الجاري، عندما قام برمي الظرف الذي يحتوي على صوته بالطريقة نفسها التي اشتهر بها في نثر الملح على الطعام، بحسب موقع "ترك برس".

واستغلت وزارة الداخلية الفرنسية شهرة "نصرت" من أجل حث الفرنسيين للنزول للإدلاء بأصواتهم، بشكل نال إعجاب الكثيرين في فرنسا وحول العالم.

ونشرت الداخلية الفرنسية عبر حسابها الخاص على "تويتر"، تغريدة دعت من خلالها المواطنين الفرنسيين إلى التصويت بكثافة في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث نشرت صورة مركبة لـ"نصرت" وهو يرمي بظرف انتخابي أزرق اللون مع حبيبات متناثرة من الملح في صندوق الاقتراع، وذلك بالطريقة نفسها التي ينثر فيها الملح على الطعام.

يذكر أن بلغ عدد متابعي "نصرت"، على "إنستجرام" ما يزيد عن 6 ملايين متابع، وله صور عديدة مع عدد من قادة دول "أبرزهم: ملك المملكة الأردنية الهاشمية "عبد الله الثاني بن الحسين، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يظهر معه في أثناء تقطيعه اللحم أمامه.

الصورة التي نشرتها الداخلية الفرنسية

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