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مقتل تكفيريين وضبط 5 مشتبه بهم في مداهمات للجيش بوسط سيناء

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مقتل تكفيريين وضبط 5 مشتبه بهم في مداهمات للجيش بوسط سيناء مقتل تكفيريين وضبط 5 مشتبه بهم في مداهمات للجيش بوسط سيناء

مصراوي Masrawy

الجيش الثالث الميداني

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، الاثنين، القضاء على تكفيرين وضبط 5 من المشتبه بهم في حملة مداهمات بوسط سيناء.

وقال الرفاعي، في بيان صحفي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني اكتشفت ودمرت 15 "عشة" ووكر خاص بالعناصر التكفيرية، كما حرقت وتدمرت 18 مزرعة من النباتات المخدرة، فضلاً عن ضبط طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع.

وأضاف الرفاعي، أنه تم ضبط 3 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية، كما تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على 10 كرتونة تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأكد المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.​

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مصراوي Masrawy

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