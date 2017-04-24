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تأجيل تظلم النائب العام الأسبق على منعه من السفر لـ 26 نوفمبر

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تأجيل تظلم النائب العام الأسبق على منعه من السفر لـ 26 نوفمبر تأجيل تظلم النائب العام الأسبق على منعه من السفر لـ 26 نوفمبر

مصراوي Masrawy

المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق

كتب – محمود السعيد:

قررت الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الاثنين، تأجيل نظر التظلم المقدم النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، لضم المفردات.

 

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل قد أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم علي قوائم الممنوعين من السفر.

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