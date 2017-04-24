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بالصور- إطلالة جميلات العرب في "أسبوع الموضة"

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مصراوي Masrawy

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

اسبوع الموضة في بيروتاسبوع الموضة في بيروت

كتبت - أسماء حمدي:

شهد أسبوع الموضة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ظهور تصميمات مختلفة لصيف 2017.

وحملت التصاميم ألوانا تدل على الحيوية كالأصفر والأحمر والأرجواني، مع بعض درجات الأخضر.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، قدمت عارضات الأزياء فساتين بتوقيع المصممين الفرنسيين واللبنانيين خلال عرض "أسبوع الموضة" في العاصمة اللبنانية بيروت.

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مصراوي Masrawy

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