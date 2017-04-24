التعليم: الأنشطة الفنية تساعد في صقل شخصية الطلاب وزيادة انتمائهم

كتبت- ياسمين محمد:

تفقدت الإدارة لعامة للتربية الفنية بوازرة التربية والتعليم، معارض التربية الفنية لختام الأنشطة بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي لجديد، بالإضافة إلى عدة محافظات أخرى هي: الغردقة، البحر الأحمر، وشلاتين.

وأكدت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، على أهمية الأنشطة في إعداد الفرد متكامل الشخصية المتوافق مع ذاته ومجتمعه، مضيفة أن النشاط الفني يساعد أيضًا في صقل شخصية الطالب، بحيث تصبح شخصيته متعاونة وإيجابية، ويزيد من روح الانتماء لديه.

وأضافت عبد المحسن، في بيان صحفي، أن الطلاب شاركوا من خلال المعارض بأعمال فنية متميزة، تشمل: أشغال الخشب والمعادن، والطباعة، وشغل بالخيوط وخامات البيئة، وأيضا رسوم التصوير والتصميم، واللوحات الزيتية، أما محافظة الوادي الجديد فتميزت بأعمال الرمل بألوانه الطبيعية.

وأشارت إلى أنه سيتم زيارة محافظات الأقصر، وأسوان، ومرسى مطروح خلال الأسبوع الجاري، لتفقد معارض التربية الفنية وأعمال الطلاب.​