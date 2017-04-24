أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: الأنشطة الفنية تساعد في صقل شخصية الطلاب وزيادة انتمائهم

Google+ Print
التعليم: الأنشطة الفنية تساعد في صقل شخصية الطلاب وزيادة انتمائهم التعليم: الأنشطة الفنية تساعد في صقل شخصية الطلاب وزيادة انتمائهم

مصراوي Masrawy

وازرة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تفقدت الإدارة لعامة للتربية الفنية بوازرة التربية والتعليم، معارض التربية الفنية لختام الأنشطة بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي لجديد، بالإضافة إلى عدة محافظات أخرى هي: الغردقة، البحر الأحمر، وشلاتين.

وأكدت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، على أهمية الأنشطة في إعداد الفرد متكامل الشخصية المتوافق مع ذاته ومجتمعه، مضيفة أن النشاط الفني يساعد أيضًا في صقل شخصية الطالب، بحيث تصبح شخصيته متعاونة وإيجابية، ويزيد من روح الانتماء لديه.

وأضافت عبد المحسن، في بيان صحفي، أن الطلاب شاركوا من خلال المعارض بأعمال فنية متميزة، تشمل: أشغال الخشب والمعادن، والطباعة، وشغل بالخيوط وخامات البيئة، وأيضا رسوم التصوير والتصميم، واللوحات الزيتية، أما محافظة الوادي الجديد فتميزت بأعمال الرمل بألوانه الطبيعية.

وأشارت إلى أنه سيتم زيارة محافظات الأقصر، وأسوان، ومرسى مطروح خلال الأسبوع الجاري، لتفقد معارض التربية الفنية وأعمال الطلاب.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة