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انتهاء إنشاء 20 فصلا جديدًا بمدرسة في الوادي الجديد

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انتهاء إنشاء 20 فصلا جديدًا بمدرسة في الوادي الجديد انتهاء إنشاء 20 فصلا جديدًا بمدرسة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من إنشاء جناح تعليمي مكون من 20 فصلاً بمدرسة غرب الموهوب الابتدائية بمركز الداخلة، للحد من الكثافة الطلابية.

وقال رئيس مركز الداخلة بالمحافظة سيد محمود، لـ"مصراوي" إنه تم إنشاء 20 فصلاً بتكلفة 3 ملايين جنيه، للحد من كثافة التلاميذ داخل الفصول، بعد تعدد شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت إلى أن الفصول ستساعد التلاميذ على سهولة التحصيل، وأداء الامتحانات كذلك في سهولة ويسر.

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مصراوي Masrawy

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