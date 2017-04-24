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ضبط 2600 كجم تمر منتهي الصلاحية بمصنع بدون ترخيص في الإسكندرية

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ضبط 2600 كجم تمر منتهي الصلاحية بمصنع بدون ترخيص في الإسكندرية ضبط 2600 كجم تمر منتهي الصلاحية بمصنع بدون ترخيص في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

ضبط 2600 كجم تمر منتهي الصلاحية

الإسكندرية – (أ.ش.أ):

تمكنت إدارة بالإسكندرية، بإشراف مبارك عبد الرحمن، وكيل مديرية التموين بالإسكندرية، خلال حملاتها على الأسواق والمحلات، من ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم صاحبه باستخدام علامات تجارية مقلدة على عبوات من "التمر" غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وجرى مداهمة المصنع بعد تقنين الإجراءات وضبط 2600 كجم "تمر" منتهي الصلاحية، والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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