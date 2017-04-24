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محافظ الدقهلية: دراسة إنشاء قطار مكهرب بين المنصورة وجمصة

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مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (3)الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (3)

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (4)الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (4)

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهليةالدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (1)الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (1)

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (2)الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية (2)

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن دراسة مشروع إنشاء قطار مكهرب، كوسيلة انتقال جديدة وسريعة تنهي تمامًا المشكلات المرورية بطريق جمصة والطريق الدولي.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن تكلفة إنشاء المشروع الجديد تصل من 16 إلى 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيجري طرح المشروع للاكتتاب العام بعد الانتهاء من كافة تفاصيله.

وقال المحافظ: "إنه يجري حاليًا إعداد تقرير كامل عن مدينة جمصة وما حدث فيها من تغيرات من الناحية الإنشائية، وما تحتاجه من إعادة نظر من ناحية تنظيم وتنسيق المنشآت والمباني، وعرض التقرير على رئاسة الجمهورية لدراسته بهدف النهوض والتطوير للمدينة".

في السياق ذاته أكد الشعراوي الانتهاء فعليًّا من كافة الرسومات والإجراءات الخاصة بمدينة المنصورة الجديدة، على مساحة 7606 فدانًا، لتكون مدينة متكاملة مستقلة ليس لها علاقة بالمنصورة الحالية، ولن يكون في إنشائها وتنفيذها أي نوع من العشوائية أو الارتجالية.

 

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