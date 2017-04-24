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بالصور.. "الطب البيطري": "نسر كفر الشيخ" إستوائي ومدرب على المراسلات

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مصراوي Masrawy

سقوط نسر بكفر الشيخ (1)سقوط نسر بكفر الشيخ (1)

سقوط نسر بكفر الشيخ (2)سقوط نسر بكفر الشيخ (2)

سقوط نسر بكفر الشيخ (3)سقوط نسر بكفر الشيخ (3)

سقوط نسر بكفر الشيخ (4)سقوط نسر بكفر الشيخ (4)

سقوط نسر بكفر الشيخ (5)سقوط نسر بكفر الشيخ (5)

سقوط نسر بكفر الشيخ (6)سقوط نسر بكفر الشيخ (6)

سقوط نسر بكفر الشيخ (7)سقوط نسر بكفر الشيخ (7)

كفر الشيخ - إسلام عمار

كشف الدكتور نشأت عبد البارى، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن فصيلة "نسر" سقط، بديوان عام المحافظة، إثر مطاردته من قبل قطيع من الغربان، وهو من فصيلة "عقاب"، ويبلغ من العمره حوالي 3 سنوات، ويعيش فى الغابات الإستوائية.

وقال "عبد الباري" فى تصريحات لـ"مصراوى"، إن النسر مدربٌ جيدًا، على المراسلات، ويعى كيفية التنقل للأماكن المدرب على الإرسال إليها، موضحًا أن أعضاء لجنة الطب البيطري اكتشفت حافظة مراسلات بقدمه.

وأشار "عبد الباري" إلى علاجه بمضادات حيوية، ومحاليل طبية بيطرية، إثر إصاباته في أجنحته، وخلف الرأس، ومعاناته من حالة نفسية سيئة، ويستلزم وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 أيام.

كان ديوان عام محافظة كفر الشيخ، قد شهد، اليوم الثلاثاء، سقوط نسر بساحات الديوان، مطاردًا من طيور أخرى، ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج والمرج لدى موظفي ديوان المحافظة، لعدم وجود أى من طيور النسر بنطاقها أو المحافظات القريبة منها، والمجاورة لها.

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