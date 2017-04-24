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مقتل المتهم الرئيسي بـ"مذبحة دار السلام" بعد تبادل إطلاق النار مع شرطة سوهاج

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مقتل المتهم الرئيسي بـ"مذبحة دار السلام" بعد تبادل إطلاق النار مع شرطة سوهاج مقتل المتهم الرئيسي بـ"مذبحة دار السلام" بعد تبادل إطلاق النار مع شرطة سوهاج

مصراوي Masrawy

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم، من تصفية "هشام. م. س"، المتهم الرئيسي في "مذبحة دار السلام"، التي راح ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين، بطلقات نارية بسبب الثأر، بعد تبادل المتهم لإطلاق النار مع الشرطة بمنطقة الزراعات دائرة مركز المنشأة.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، أنه توافرت معلومات لدى إدارة البحث الجنائي بإشراف العميد خالد الشاذلي، بهروب المتهم من قريته أولاد سالم بمركز دار السلام إلى منطقة زراعية بمركز دار السلام، وأنه فور مشاهدة المتهم القوات، بادرها بإطلاق الرصاص، ما أجبرها على مبادلته إطلاق الرصاص، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

بالكشف جنائيًا عن المتهم، تبين هروبه من 3 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا سرقة وقتل ومقاومة سلطات.

كان مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة دار السلام بوجود إطلاق أعيرة نارية أمام مدخل قرية أولاد خلف دائرة المركز، ووقوع قتلى ومصابين.

يذكر أن القتيل هو المتهم الرئيسي بقتل 5 أفراد وإصابة شخص من عائلة "القوايدة"، بإطلاق الرصاص عليهم خلال استقلالهم سيارة في طريقهم لأحد أبناء عائلتهم بدار السلام، قبل أيام، بسبب خلافات ثأرية مع عائلته "الطواهي"، ومقتل شقيقه في وقت سابق.

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مصراوي Masrawy

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