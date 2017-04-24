وزير الثقافة: خريطة الطفل على رأس أولوياتنا.. والسويس نقطة الانطلاق ـ صور

السويس حسام الدين أحمد:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة، الاهتمام بخريطة ثقافة الطفل، مشديا بمهرجان السويس الأول لمسرح الطفل، واعتبره خطوة مهمة للتوسع في أنشطة الثقافة المتعلقة بالطفل.

وأشار حلمي النمنم، خلال متابعته للعروض التي قدمها الأطفال بالفرق المشاركة في ثاني أيام المهرجان، بالسويس، اليوم الإثنين، إلى أن السويس الباسلة صاحبة التاريخ والبطولات تستحق أن تكون نقطة بداية للمهرجان، ليخرج مسرح الطفل منها غلى مختلف الأقاليم.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدة مهرجانات على المستوى الإقليمي بالمحافظات، مع استضافة مهرجانات ثقافية وفنية على المستوى الدولي.

كان النمنم قد وصل ظهر اليوم للسويس، لمتابعة برامج مهرجان مسرح الطفل في ثاني أيام المهرجان.

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