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اللجنة التشريعية تعد تقريرا بشأن حبس سحر الهواري

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اللجنة التشريعية تعد تقريرا بشأن حبس سحر الهواري اللجنة التشريعية تعد تقريرا بشأن حبس سحر الهواري

التحرير

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قال إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر حيثيات حكم حبس النائبة سحر الهواري؛ لاتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة.

أضاف الطماوي، لـ"التحرير"، أنه بمجرد وصول حيثيات الحكم سيحيلها للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية، والتي ستقوم بدورها في إعداد تقريرها في ضوء حيثيات الحكم وما نصت عليه اللائحة الداخلية.

استكمل الطماوي: "بعد انتهاء اللجنة التشريعية من اعداد تقريرها سترفعه إلى رئيس المجلس، والذي سيحيله إلى الجلسة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب، حيث سيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن الهوارى فى الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان، يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات لتصعيد بديلها فى القائمة المعتمدة لديها، نظرا لأن النائبة لم تكن مرشحة فردية إنما هى كانت ضمن قائمة "في حب "، على أن تحمل نفس صفات العضوية. 

وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ، بتأييد الحكم الصادر ضد الثنائي حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالحبس لمدة خمس سنوات.

يذكر أن المحكمة أصدرت حكمًا باستبعاد حازم وسحر الهواري من انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، إلّا أن اللجنة الانتخابية اتفقت على استبعادهما من المجلس في حال صدور حكم بالحبس ضدهما.

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التحرير

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