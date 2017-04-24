سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن قانون الخدمة المدنية الجديد

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انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من التعديلات النهائية على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها؛ لإصدراها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت 196 مادة، سيتم بموجبها إلغاء اللائحة رقم 2 لسنة 1978، وكافة الأحكم التي تخالف اللائحة الجديدة.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسئلة والإجابات حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على موظفي الحكومة..

س: ما هو نطاق تطبيق القانون؟

ج: يطبق القانون على موظفي الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وفقا لنص المادة الأولى من القانون.

س: هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص؟

ج: لا

س: هل يشمل القانون الجديد تخفيض عدد ساعات العمل؟

ج: نعم، حيث يحق تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة واحدة فقط لكل من: متحدو الإعاقة، والموظف الذي لديه طفل معاق، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة، كما يحق للموظفة التي تقوم برضاعة طفلها حتى بلوغه عامين، وللموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس، وذلك وفقا للمادة 131 من القانون.

س: ما هو وضع الإجازات في القانون؟

ج: تم زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للمعاقين إلى 45 يوما بدلا من 21 يوما،وزيادة الإجازة الاعتيادية للعاملين بالجهات الحكومية النائية لتكون 36 يوما بدلا من 21 يوما، وزيادة أشهر إجازة المرضعة عقب ولادتها إلى 4 أشهر بدلا من 3.

كما يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة دون أجر لمدة يومين على الأكثر أسبوعيا، وفقا للمادة 146.

س: ما هي الوظائف الحكومية الخاضعة لأحكام القانون؟

ج: الوظائف التخصصية، والفنية، والكتابية، والحرفية والخدمة المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما تتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

س: ما هي العلاوات التي سيحصل عليها الموظف؟

ج: حدد القانون الجديد 3 علاوات مستحقة للموظف، وتشمل العلاوات السنوية، والتميز العلمي، والعلاوة التشجيعية، وإلغاء العلاوات الخاصة.

ونصت المادة 37 على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي"، كما نصت المادة 38 أنه "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية:

- أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

-ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

-ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

وفيما يتعلق بعلاوة التميز العلمي فتمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة سواء الحصول على درجة الماجستير أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كم تمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفية.

س: ما هي شروط الترقيات في القانون؟

ج: أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وفقا للمادة 29 من القانون، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

س: ما هي معايير تقييم أداء الموظف؟

ج: يشمل نظام التقييم على عدة محاور أبرزها تقويم الموظف لنفسه، والموظف من مرؤوسيه، والرئيس المباشر، وزملائه في نفس الإدارة، والأداء العام للوحدة التي يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، واستنادا إلى معايير موضوعية، منها: السلوك، والالتزام، والجودة، والتميز، والإبداع، والإنجاز، والقدرة على تحمل المسؤولية، وفقا للمادة 67.

س: ما هي شروط نقل الموظفين من جهة حكومية لأخرى؟

ج: حدد القانون عدة شروط هي:

- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية

- أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها

- أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة

- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، فضلا عن موافقة الوحدة المنقول إليها

- ألا يفوِّت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه

- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية، وفقا للمادة 99.

س: ما هي شروط التعيين في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة ؟

ج: أن يكون مصري الجنسية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إضافة إلى لياقته الصحية واجتيازه للامتحان، وفقا للمادة 15 من القانون.

س: هل حدد القانون فترة اختبار المعين الجديد؟

ج: حددت المادة 17 من القانون وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبُت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.



س: ما هى شروط التعاقد في الجهاز الإداري للدولة؟

ج: حدد القانون التعاقد في حالات الضرورة القصوى مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات غير قابلة للتجديد، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص، بشرط ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب، يمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا يتجاوز 60 عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، وفقا للمادة 18 من القانون.

س: ما هي وضعية الموظف المعار؟

ج: عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، ولدى عودته يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته، أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته.

وفي جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة، اعتبارا من تاريخ عودته، وتسلم العمل.

س: هل يحق للموظف الحصول على مقابل مادي مقابل رصيد إجازاته؟

ج: نعم، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون.

وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بيانا تفصيليا من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محددا به رصيد الإجازات المتبقى له، وقيمة المقابل النقدي عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال 15 يوما من إعداده، ويرسل للإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه للموظف مرفقا بها إخطار بمواعيد الصرف، ويتم صرف المقابل وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المالية في هذا الشأن، وفقا للمادة 187.