رئيس البرلمان يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء

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بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة للفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ 35 لتحرير سيناء.

جاء نص الرسالة كالتالي:

"يطيب لى أن أنقل إليكم، باسمي وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء. إنه ليوم عظيم، يوم تحرير سيناء، أرض الفيروز، بأيدي أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين وهبوا أنفسهم لله وللوطن، يقاتلون في سبيل الله، لا يريدون إلا وجهه، ويطلبون الشهادة فكانوا أشرف الرجال وأطهر الشهداء. إن هذا النصر العظيم، ما كان ليتحقق، لولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تغيير الواقع الأليم، وتحقيق أعظم أمجاد الأمة".

"إننا نحني هاماتنا لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا الوطن بأرواحهم.. فرووا ثراه بدمائهم الطاهرة، فكتبوا بذلك أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، ونحني جباهنا إعزازاً وتقديراً لهم. لقد صدق الله وعده وأعز جنده، وصان كنانته، وحفظ أرضه المقدسة، وتوج كفاح شعب عظيم، صاحب أعرق الحضارات بنصر مبين.وتحية لكل من شارك فى صناعة هذا المجد التليد، وكل ما قدم للوطن أغلى ما يملك".